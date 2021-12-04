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Чемпионат Франции. 1 лига

Доннарумма: «У меня отличные взаимоотношения с Кейлором Навасом»

04 Декабря 2021 • 18:32 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
4.70 4.20 1.67
Через 3 ч. 10 мин.

По ходу текущего сезона новичок «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма уже неоднократно заявлял, что недоволен отсутствием статуса основного голкипера в команде. Впрочем, итальянец опроверг, что из-за этого у него появился личный конфликт с конкурентом по позиции Кейлором Навасом.

«У меня отличные взаимоотношения с ним. Такое случается, когда люди пытаются выдать желаемое за действительность. Но, они заблуждаются. Мы друзья, нет никаких проблем. Просто скромно выполняем свою работу», - рассказал Доннарумма в интервью для France Football.

Напомним, что ранее агент вратаря Мино Райола призвал болельщиков подождать, когда у лидера сборной Италии пройдет период адаптации в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
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