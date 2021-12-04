Доннарумма: «У меня отличные взаимоотношения с Кейлором Навасом»

По ходу текущего сезона новичок «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма уже неоднократно заявлял, что недоволен отсутствием статуса основного голкипера в команде. Впрочем, итальянец опроверг, что из-за этого у него появился личный конфликт с конкурентом по позиции Кейлором Навасом.

«У меня отличные взаимоотношения с ним. Такое случается, когда люди пытаются выдать желаемое за действительность. Но, они заблуждаются. Мы друзья, нет никаких проблем. Просто скромно выполняем свою работу», - рассказал Доннарумма в интервью для France Football.

Напомним, что ранее агент вратаря Мино Райола призвал болельщиков подождать, когда у лидера сборной Италии пройдет период адаптации в Париже.