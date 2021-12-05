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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси продолжает получать плохие оценки во Франции

05 Декабря 2021 • 12:30 Комментировать (1)
Ланс
1:1
ПСЖ
окончен

Лионель Месси недавно завоевал седьмой в карьере «Золотой мяч», но его выступления за «ПСЖ» вряд ли соответствуют званию лучшего игрока в мире прямо сейчас. В субботу аргентинец провёл очередной серый матч во французской Лиге 1, не отметившись результативным действием в гостях у «Ланса».

Журналисты газеты L’Equipe снова поставили Лионелю Месси низкую оценку – 4 балла.

Напомним, что «ПСЖ» не смог обыграть «Ланс» на выезде. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 13 матчей во всех соревнованиях. В них аргентинец забил 4 гола и отдал 3 голевых паса на партнёров.

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Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
05 Декабря 2021 в 12:46
Плохие оценки Месси - залог успешного завоевания им в будущем ВОСЬМОГО Золотого мяча.....Я бы не стал ждать и вручил бы его сразу, а то вдруг Лионель решит сейчас закончить карьеру, и будет небольшой казус , игрок уже давно не играет, но получает Золотой мяч.....Впрочем я ошибаюсь. на такую мелочь и внимания не надо обращать - давать и все, точка!!!!
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