​Месси продолжает получать плохие оценки во Франции

Лионель Месси недавно завоевал седьмой в карьере «Золотой мяч», но его выступления за «ПСЖ» вряд ли соответствуют званию лучшего игрока в мире прямо сейчас. В субботу аргентинец провёл очередной серый матч во французской Лиге 1, не отметившись результативным действием в гостях у «Ланса».

Журналисты газеты L’Equipe снова поставили Лионелю Месси низкую оценку – 4 балла.

Напомним, что «ПСЖ» не смог обыграть «Ланс» на выезде. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 13 матчей во всех соревнованиях. В них аргентинец забил 4 гола и отдал 3 голевых паса на партнёров.