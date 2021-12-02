Ривалдо: «Месси – в тройке лучших футболистов в истории, но, наверное, он не на первом месте»

Легендарный бразильский футболист Ривалдо отреагировал на результаты голосования за звание лучшего игрока по итогам 2021 года. Он согласился, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заслужил получить свою награду, но усомнился в статусе аргентинца в мировом футболе.

«Безупречно, Лео запомнится как один из самых выдающихся футболистов в истории. Но сложно сказать, кто занимает в этом рейтинге первое место. Не думаю, что он претендует на это звание. Например, посмотрите, сколько чемпионатов мира выиграл Пеле. С другой стороны, Месси заслуживает быть в тройке», - прокомментировал Ривалдо в разговоре с журналистами Betfair.