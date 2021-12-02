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Ривалдо: «Месси – в тройке лучших футболистов в истории, но, наверное, он не на первом месте»

02 Декабря 2021 • 19:10 Комментировать (1)
Ланс
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ПСЖ
4.80 4.50 1.62
04.12 23:00

Легендарный бразильский футболист Ривалдо отреагировал на результаты голосования за звание лучшего игрока по итогам 2021 года. Он согласился, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заслужил получить свою награду, но усомнился в статусе аргентинца в мировом футболе.

«Безупречно, Лео запомнится как один из самых выдающихся футболистов в истории. Но сложно сказать, кто занимает в этом рейтинге первое место. Не думаю, что он претендует на это звание. Например, посмотрите, сколько чемпионатов мира выиграл Пеле. С другой стороны, Месси заслуживает быть в тройке», - прокомментировал Ривалдо в разговоре с журналистами Betfair.

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Ривалдо Лионель Месси Золотой Мяч
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
02 Декабря 2021 в 19:37
Все все прекрасно понимают ,можно обвеситься этими бестолковыми мячами сколько угодно ,но лучшим так и не стать . Лучшие это те кто выиграл все . И самый важный это чемпионат мира . Пеле великий игрок ,но даже в Бразилии больше любили Гаринчу , разве вклад Кройфа меньше чем у Пеле ?? Марадона который заставил своей игрой выйти на поляны миллионы мальчишек играть в футбол ,и в одном матче повергнуть весь стадион в ужас от поганного поступка забив рукой и став в одну секунду злодеем ,а через пару минут будто желая исправить тот момент забивает уникальнейший гол и даже англичане ахнули и почти простили его, кто может сравнится с великим Волшебником футбола ?? Не надо ставить их на ступени ,кого то выше ,кого то ниже они должны стоять рядом ,на пьедистале славы футбола ,как равные и быть лишь лучшими своих эпох .
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