Почеттино резко отреагировал на вопрос о роли Мбаппе в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино повздорил с журналистом на пресс-конференции к матчу Лиги 1 против «Ланса». Аргентинский специалист остался недоволен вопросом касательно неправильного использования всех лучших качеств нападающего Килиана Мбаппе в тактическом построении команды.

«Как я могу ответить на вопрос, если я не понял его сути? Смотрите, раз Вы так хорошо разбираетесь в футболе, то почему сидите здесь передо мной?», - резко отреагировал Почеттино. Сразу после этого он встал со своего кресла, но зал так и не покинул, продолжив общаться с представителями прессы.

Напомним, что «ПСЖ» на данный момент с комфортным отрывом лидирует в турнирной таблице французского первенства.