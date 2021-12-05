Почеттино высказался об осечке «ПСЖ»

Звездный «ПСЖ» допустил осечку в матче чемпионата Франции, не сумев на выезде победить «Ланс» (1:1). Гости и вовсе были близки к поражению, однако их спас точный удар Джоржиньо Вейналдума в компенсированное время.

Наставник парижского коллектива Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от игры.

«Хочу отметить игру соперника. Нам противостояла сильная и агрессивная команда. Они создали нам много проблем. Но хочу отметить и наши усилия, футболисты сражались, терпели и смогли сравнять счет. Результат встречи справедлив», - цитирует аргентинского коуча Lequipe.

Несмотря на ничью, «ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в Лиге 1. Столичный клуб опережает ближайшего преследователя на 13 очков.