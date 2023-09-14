Президент «Атлетико»: «Уверен, Фелиш добьётся успеха в «Барселоне»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мыслями о перспективах нападающего Жоау Фелиша в «Барселоне».

Каталонский клуб арендовал португальца у «матрасников» до конца текущего сезона, при этом, как известно, основную часть зарплаты форварду продолжат выплачивать мадридцы.

«Я за то, чтобы Жоау показал всем свой талант. Он может стать одним из лучших игроков Европы в ближайшие два года, и я убеждён, что он добьётся успеха в «Барселоне». Напомню, впрочем, что Фелиш по-прежнему принадлежит «Атлетико», – приводит Mundo Deportivo заявление Сересо.

«Барселона» не имеет опции выкупа Жоау Фелиша. Контракт 23-летнего игрока с «Атлетико» рассчитан до 2029 года.