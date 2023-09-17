Симеоне жёстко высказался об игре «Атлетико» после крупного поражения от «Валенсии»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о неудаче команды в поединке с «Валенсией».

«Матрасники», до сегодняшнего дня не знавшие поражений в новом розыгрыше Ла Лиги, уступили «летучим мышам» со счётом 0:3. После матча рулевой мадридцев вынес жёсткий вердикт, оценивая выступление своего коллектива: «Мы провели самую слабую игру с тех пор, как я пришёл в клуб. Нужно поздравить наших соперников», – цитирует аргентинского специалиста Marca.

Диего Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Под руководством 53-летнего наставника команда провела более 600 матчей во всех соревнованиях.