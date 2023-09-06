Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн не покинет «Атлетико»

06 Сентября 2023 • 19:18 Комментировать
Валенсия
...
Атлетико М
16.09 17:15

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн высказался о возможном переходе в «ПСЖ» или «Аль-Наср».

«Да, мне поступали звонки и были некоторые контакты, но сейчас я сосредоточен только на «Атлетико». Мне осталось забить всего 15 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Я никуда не ухожу, остаюсь в «Атлетико», — заявил Гризманн Get French Football News.

32-летний футболист добавил, что ему потребовалось много времени для завоевания доверия со стороны фанатов, поэтому сейчас не самый лучший момент для ухода.

32-летний француз провел в составе «матрасников» 344 матча во всех турнирах, в которых забил 158 мячей и записал на свой счет 76 результативных передач.

Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 25 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Антуан Гризманн трансферы футбола - лето 2023 Аль-Наср Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО М
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заработает 50 процентов от сделки «Астон Виллы» по Коутиньо слухи
19:18 · Испания. Ла Лига
Гризманн не покинет «Атлетико»
17:25 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Я с детства мечтал оказаться в «Барселоне»
15:28 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Кроос заслуживает 5 «Золотых мячей»
15:04 · Испания. Ла Лига
Араухо должен вернуться к первому туру группового этапа Лиги чемпионов
14:40 · Испания. Ла Лига
​Фанаты «Хетафе» тепло встретили Гринвуда
14:35 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна
13:50 · Испания. Ла Лига
​Трансфер Захаряна – в топ-5 самых дорогих игроков лета в Ла Лиге
12:43 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Почеттино хотел, чтобы я остался в «Челси»
12:38 · Испания. Ла Лига
36-летний Стуани может сменить Испанию на Саудовскую Аравию
12:24 · Испания. Ла Лига
Лопетеги может возглавить испанский клуб
12:07 · Испания. Ла Лига
Бальде – о трансфере Дембеле в «ПСЖ»: «Одни уходят, другие приходят»
11:37 · Испания. Ла Лига
Тчуамени прокомментировал назначение Анри в молодежную сборную Франции
11:26 · Германия. Бундеслига
Кепа: «Тухель звонил мне, я был близок к переходу в «Баварию»
11:20 · Испания. Ла Лига
Кркич возвращается в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем