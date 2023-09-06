Гризманн не покинет «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн высказался о возможном переходе в «ПСЖ» или «Аль-Наср».

«Да, мне поступали звонки и были некоторые контакты, но сейчас я сосредоточен только на «Атлетико». Мне осталось забить всего 15 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Я никуда не ухожу, остаюсь в «Атлетико», — заявил Гризманн Get French Football News.

32-летний футболист добавил, что ему потребовалось много времени для завоевания доверия со стороны фанатов, поэтому сейчас не самый лучший момент для ухода.

32-летний француз провел в составе «матрасников» 344 матча во всех турнирах, в которых забил 158 мячей и записал на свой счет 76 результативных передач.

Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 25 млн евро.