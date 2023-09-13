Советник Лапорты: «Барселона» практически ничего не платит Фелишу»

Советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты высказался о приходе в клуб Жоау Фелиша.

Португальский нападающий был арендован у мадридского «Атлетико» перед закрытием трансферного окна. Значительную часть зарплаты игроку продолжат выплачивать «матрасники».

«Фелиш удивил нас, когда признался, что хочет выступать только за «Барселону», но нам нужно было расстаться с кем-то из атакующих игроков, чтобы для него появилось место.

«Барселона» практически ничего не платит Фелишу. Почти всю его зарплату сейчас покрывает «Атлетико», – цитирует Barca Universal Энрика Масипа, советника Лапорты.