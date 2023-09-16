«Валенсия» неожиданно разгромила «Атлетико»

В пятом туре Ла Лиги «Валенсия» играла против «Атлетико» и в более-менее равной борьбе устроила сопернику разгром. Уже на первых минутах Уго Дуро получил мяч с левого фланга и у ближнего угла вратарской был самым расторопным - 1:0. Он же пробивал со штрафного очень коварно, и Ян Облак с трудом со второй попытки накрыл мяч. Дуро в контратаке справа вывалился на ворота, убрал опекуна и перебросил голкипера. Атаки гостей постоянно нейтрализовывал вратарь. В начале второго тайма Хавьер Герра из-за штрафной метко попал под правую штангу - 3:0.

«Валенсия» рванула на пятое место, противник - делит седьмое.