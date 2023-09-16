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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» неожиданно разгромила «Атлетико»

16 Сентября 2023 • 19:18 Комментировать
Валенсия
3:0
Атлетико М
окончен

В пятом туре Ла Лиги «Валенсия» играла против «Атлетико» и в более-менее равной борьбе устроила сопернику разгром. Уже на первых минутах Уго Дуро получил мяч с левого фланга и у ближнего угла вратарской был  самым расторопным - 1:0. Он же пробивал со штрафного очень коварно, и Ян Облак с трудом со второй попытки накрыл мяч. Дуро в контратаке справа вывалился на ворота, убрал опекуна и перебросил голкипера. Атаки гостей постоянно нейтрализовывал вратарь. В начале второго тайма Хавьер Герра из-за штрафной метко попал под правую штангу - 3:0.

«Валенсия» рванула на пятое место, противник - делит седьмое.

Протокол игры  
Валенсия3:0Атлетико М
(1:0) Дуро Уго5'  
(2:0) Дуро Уго34'  
(3:0) Герра Хавьер54'  
Мамардашвили Георгий  56'Корреа Тьерри 83' (Гильямон Уго ( 83') Дьякаби МуктарМоскера КристианГайя Хосе 70' (Амалла Селим ( 70') ПепелуГерра ХавьерПерес ФранАлмейда Андре IV 70' (Озкаджар Дженк ( 70') Каньос Серхи 59' (Ногуэроль Диего Лопес ( 59') Дуро Уго 83' (Таррега Сесар ( 83')
Запасные: Васкес ХесусЯремчук РоманРиверо КристианХауме ДоменекДомингес МариоГосальбес ПаблоИрансо Рубо
Облак ЯнСавич Стефан 46' (Корреа Анхель ( 46') Витсель АксельЭрмосо Марио  23' 62' (Хименес Хосе ( 62') Аспиликуэта СесарЛьоренте Маркос  36'Ривас Пабло Барриос  86'Лемар Тома 44' (Галан Хави ( 44') Рикельме Родриго 46' (Молина Науэль ( 46') Гризманн Антуан  37' 62' (Ньигес Сауль ( 62'  74') Мората Альваро
Запасные: Лино СэмуелГрбич ИвоГомис Антонио
16 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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