«Валенсия» неожиданно разгромила «Атлетико»

В пятом туре Ла Лиги «Валенсия» играла против «Атлетико» и в более-менее равной борьбе устроила сопернику разгром. Уже на первых минутах Уго Дуро получил мяч с левого фланга и у ближнего угла вратарской был самым расторопным - 1:0. Он же пробивал со штрафного очень коварно, и Ян Облак с трудом со второй попытки накрыл мяч. Дуро в контратаке справа вывалился на ворота, убрал опекуна и перебросил голкипера. Атаки гостей постоянно нейтрализовывал вратарь. В начале второго тайма Хавьер Герра из-за штрафной метко попал под правую штангу - 3:0.
«Валенсия» рванула на пятое место, противник - делит седьмое.
Протокол игры
|(1:0) Дуро Уго5'
|(2:0) Дуро Уго34'
|(3:0) Герра Хавьер54'
Мамардашвили Георгий• 56'Корреа Тьерри83' (Гильямон Уго (83') •Дьякаби Муктар•Москера Кристиан•Гайя Хосе70' (Амалла Селим (70') •Пепелу•Герра Хавьер•Перес Фран•Алмейда Андре IV70' (Озкаджар Дженк (70') •Каньос Серхи59' (Ногуэроль Диего Лопес (59') •Дуро Уго83' (Таррега Сесар (83')
Облак Ян•Савич Стефан46' (Корреа Анхель (46') •Витсель Аксель•Эрмосо Марио 23'62' (Хименес Хосе (62') •Аспиликуэта Сесар•Льоренте Маркос• 36'Ривас Пабло Барриос• 86'Лемар Тома44' (Галан Хави (44') •Рикельме Родриго46' (Молина Науэль (46') •Гризманн Антуан 37'62' (Ньигес Сауль (62') • 74'Мората Альваро
Запасные: Лино Сэмуел•Грбич Иво•Гомис Антонио
16 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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