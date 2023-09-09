Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» могла подписать защитника «Атлетико», прежде чем переключилась на кандидатуру Канселу

09 Сентября 2023 • 21:09 Комментировать
Валенсия
...
Атлетико М
16.09 17:15

Правый защитник мадридского «Атлетико» Науэль Молина мог оказаться в «Барселоне».

Летом «сине-гранатовые» активно искали игроков на правый край обороны, куда в итоге был подписан Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити». По сведениям Marca, вместо португальца в «Барселоне» мог оказаться Молина. Каталонский клуб всерьёз изучал возможность приобретения 25-летнего футболиста «матрасников», пока окончательно не сосредоточились на кандидатуре Канселу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Наэля Молины в 35 млн евро. Действующий контракт латераля рассчитан до середины 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Канселу Науэль Молина трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
22:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» удвоит зарплату Хави слухи
22:23 · Испания. Ла Лига
Гюндоган признан лучшим игроком года в Германии
21:36 · Испания. Ла Лига
Хави считает неприкасаемыми игроками основы «Барселоны» только четверых
21:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» могла подписать защитника «Атлетико», прежде чем переключилась на кандидатуру Канселу
20:50 · Испания. Ла Лига
Онопко - о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: Это хорошо как лично для Арсена, так и для нашего футбола
18:15 · Испания. Ла Лига
​«Вильярреал» назвал имя нового тренера официально
17:21 · Испания. Ла Лига
​Карвахаль высоко ценит Беллингема
17:17 · Испания. Ла Лига
​Карвахаль назвал трёх лучших игроков, с которыми играл – Роналду в списке
15:34 · Испания. Ла Лига
​Холанн впечатлён стартом Беллингема в «Реале»
15:19 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» не вёл предметных переговоров по защитнику «Барселоны»
14:54 · Англия. Премьер-лига
Терёхин назвал фаворита на «Золотой мяч» - 2023
13:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет купить игрока «Барселоны»
12:34 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» может перейти в команду Месси
12:33 · Испания. Ла Лига
Анчелотти признан лучшим тренером Ла Лиги в августе официально
12:25 · Испания. Ла Лига
Все матчи 5-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Все новости
Рекомендуем