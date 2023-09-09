«Барселона» могла подписать защитника «Атлетико», прежде чем переключилась на кандидатуру Канселу

Правый защитник мадридского «Атлетико» Науэль Молина мог оказаться в «Барселоне».

Летом «сине-гранатовые» активно искали игроков на правый край обороны, куда в итоге был подписан Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити». По сведениям Marca, вместо португальца в «Барселоне» мог оказаться Молина. Каталонский клуб всерьёз изучал возможность приобретения 25-летнего футболиста «матрасников», пока окончательно не сосредоточились на кандидатуре Канселу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Наэля Молины в 35 млн евро. Действующий контракт латераля рассчитан до середины 2027 года.