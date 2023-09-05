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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш отказался от половины зарплаты ради перехода в «Барселону» слухи

05 Сентября 2023 • 03:05 Комментировать
Валенсия
...
Атлетико М
16.09 17:15

Нападающий Жоау Фелиш сделал всё возможное, чтобы оказаться в «Барселоне».

Португальский футболист присоединился к «сине-гранатовым» 1 сентября на правах аренды из мадридского «Атлетико». Из-за финансовых трудностей, которые испытывает «Барселона», Фелишу пришлось отказаться от половины зарплаты, чтобы сделка состоялась, сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что каталонский клуб выплатит лишь 400 тысяч евро из общего оклада 23-летнего форварда – остальную сумму покроют «матрасники».

По данным источника, ради «Барселоны» Фелиш также отклонил предложения английских «Ливерпуля», «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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