Нападающий Жоау Фелиш сделал всё возможное, чтобы оказаться в «Барселоне».

Португальский футболист присоединился к «сине-гранатовым» 1 сентября на правах аренды из мадридского «Атлетико». Из-за финансовых трудностей, которые испытывает «Барселона», Фелишу пришлось отказаться от половины зарплаты, чтобы сделка состоялась, сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что каталонский клуб выплатит лишь 400 тысяч евро из общего оклада 23-летнего форварда – остальную сумму покроют «матрасники».

По данным источника, ради «Барселоны» Фелиш также отклонил предложения английских «Ливерпуля», «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед».