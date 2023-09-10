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Мората хотел остаться в «Атлетико», несмотря на интерес «Баварии» и грандов Серии А

10 Сентября 2023 • 22:37 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
15.09 21:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората решил остаться в своём клубе.

Летом за 30-летнего форварда развернулась серьёзная борьба на трансферном рынке, однако никому так и не удалось провернуть подписание. По данным Marca, на испанца претендовали «Бавария», «РБ Лейпциг», «Рома», «Милан», «Интер» и саудовские клубы, но игрок не горел желанием покидать ряды «матрасников». Он хотел остаться в «Атлетико», поскольку доволен своим положением в команде и проектом в целом.

Контракт Альваро Мораты истекает следующим летом. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Милан Бавария Атлетико Мадрид Альваро Мората РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023
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