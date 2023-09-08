Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш сможет играть против «Атлетико» в этом сезоне

08 Сентября 2023 • 12:51 Комментировать
Валенсия
...
Атлетико М
16.09 17:15

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш сможет принимать участие в матчах против мадридского «Атлетико» в этом сезоне. По информации от Mundo Deportivo, «матрасники» не стали включать в арендное соглашение опцию, которая запретила бы португальцу играть против команды, которой он принадлежит.

Напомним, Фелиш завершил переход в «Барселону» в последний день трансферного окна. Его аренда не включает опцию выкупа, но сам футболист надеется, что «сине-гранатовые» найдут способ провернуть трансфер на постоянной основе.

Фелиш уже успел дебютировать за «Барселону» и помог команде одержать победу над «Осасуной».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО М
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
13:31 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл нового защитника
13:20 · Нидерланды. Эредивизие
«Атлетико» нацелился на форварда «Фейеноорда»
12:51 · Испания. Ла Лига
Фелиш сможет играть против «Атлетико» в этом сезоне
11:59 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Монтес не перешёл в «Динамо»
11:54 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона» вступает в новую эру» 4
11:14 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на форварда «РБ Лейпцига»
10:28 · Испания. Ла Лига
Москардо готов перейти в «Барселону»
09:50 · Испания. Ла Лига
Гарсия и Торре не смогут играть против «Барселоны» в Ла Лиге
09:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет сократить зарплату де Йонга, но игрок не спешит начинать переговоры
09:35 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» и Рауль скоро примут окончательное решение насчёт сотрудничества
09:29 · Испания. Ла Лига
Клуб Месси может подписать звёздного французского нападающего
03:37 · Англия. Премьер-лига
Алькантара может перейти в «Барселону» свободным агентом в следующем году слухи
02:26 · Испания. Ла Лига
Лапорт: «Хочу завершить карьеру в «Атлетике» или «Бордо»
02:13 · Испания. Ла Лига
Модрич оценил уровень Гюлера
02:01 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Бускетс – лучший из полузащитников, игравших в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем