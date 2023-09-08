Фелиш сможет играть против «Атлетико» в этом сезоне

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш сможет принимать участие в матчах против мадридского «Атлетико» в этом сезоне. По информации от Mundo Deportivo, «матрасники» не стали включать в арендное соглашение опцию, которая запретила бы португальцу играть против команды, которой он принадлежит.

Напомним, Фелиш завершил переход в «Барселону» в последний день трансферного окна. Его аренда не включает опцию выкупа, но сам футболист надеется, что «сине-гранатовые» найдут способ провернуть трансфер на постоянной основе.

Фелиш уже успел дебютировать за «Барселону» и помог команде одержать победу над «Осасуной».