Карраско рассказал, ради чего перешёл в «Аль-Шабаб»

Новичок «Аль-Шабаба» Янник Карраско рассказал, почему решил перебраться в команду из Саудовской Аравии. Напомним, бельгиец во второй раз в карьере покинул мадридский «Атлетико», который получил за его трансфер 15 миллионов евро. Это при том, что у 30-летнего Карраско оставался год по контракту с «матрасниками».

«Принял ли я решение чисто по экономическим соображениям? Решение было принято, учитывая все факторы. В конце концов, футболист – это тоже профессия», – цитирует Карраско La Colchoneria.

Напомним, Карраско ранее был интересен каталонской «Барселоне», но клубу не хватило денег на трансфер бельгийца.