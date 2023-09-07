Гризманна никогда не привлекала возможность трансфера в Саудовскую Аравию

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн никогда не задумывался о трансфере в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что в его услугах был заинтересован ряд местных клубов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Источник дал понять, что 32-летнему Гризманну в Саудовской Аравии предлагали большую зарплату, но француз даже не хотел обсуждать свой трансфер из мадридского «Атлетико».

Романо также сообщил, что Гризманн не вёл переговоров с «ПСЖ». Игрок привержен мадридскому «Атлетико» и не собирается покидать команду. Напомним, в прошлом сезоне Антуан отметился в Ла Лиге 15 голами и 16 результативными передачами.