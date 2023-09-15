30-летний испанский форвард Пако Алькасер в рамках годичной аренды перешёл в новый клуб – «Эмирейтс», что выступает в высшем дивизионе ОАЭ. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что с прошлого сезона знаменитый форвард решил выступать в составе другого клуба из Эмиратов – это «Шарджа». С ним его связывает контракт до середины 2025 года. Ранее Алькасер был известен как игрок атаки родной «Валенсии», «Барселоны», дортмундской «Боруссии» и «Вильярреала».

Отметим, что за новую команду Алькасера с минувшего лета выступает легенда «Барселоны», бывший её полузащитник Андрес Иньеста.