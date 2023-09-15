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Алькасер стал одноклубником Иньесты официально

15 Сентября 2023 • 17:46 Комментировать
Валенсия
...
Атлетико М
1 3.95 X 3.40 2 2.05
Через 22 ч. 33 мин.

30-летний испанский форвард Пако Алькасер в рамках годичной аренды перешёл в новый клуб – «Эмирейтс», что выступает в высшем дивизионе ОАЭ. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что с прошлого сезона знаменитый форвард решил выступать в составе другого клуба из Эмиратов – это «Шарджа». С ним его связывает контракт до середины 2025 года. Ранее Алькасер был известен как игрок атаки родной «Валенсии», «Барселоны», дортмундской «Боруссии» и «Вильярреала».

Отметим, что за новую команду Алькасера с минувшего лета выступает легенда «Барселоны», бывший её полузащитник Андрес Иньеста.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмирейтс Андрес Иньеста Пако Алькасер Шарджа трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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