Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн находился в сфере интересов «Пари Сен-Жермен».

Гранд Лиги 1 рассматривал возможность подписания форварда сборной Франции в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Лоик Танзи, в «ПСЖ» изучили вопрос потенциального приобретения Гризманна, однако решили не вступать в переговоры, поскольку сочли зарплату 32-летнего игрока слишком высокой.

«Атлетико» выкупил Антуана Гризманна у «Барселоны» по ходу прошлого сезона за 20 млн евро. Действующий контракт игрока с «матрасниками» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 25 млн евро.