Мората: «Матч с «Валенсией» был настоящей катастрофой»

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората поведал о том, в каком состоянии команда подходит к старту группового этапа Лиги чемпионов.

19 сентября «матрасники» начнут выступление в новом розыгрыше самого престижного еврокубка выездным матчем против римского «Лацио». В недавней встрече с «Валенсией», прошедшей в рамках Ла Лиги, коллектив Диего Симеоне потерпел сокрушительное поражение – 0:3.

«После игры с «Райо Вальекано» [7:0] казалось, что мы лучше всех в мире, а в следующей встрече с «Валенсией» случилась катастрофа.

Поражения – это всегда неприятно, но мы сохраняем позитивный настрой. У нас сильная команда, мы не будем зацикливаться на неудаче. Нам необходимо наверстать упущенное в ближайших матчах», – цитирует TMW Морату.