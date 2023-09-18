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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората: «Матч с «Валенсией» был настоящей катастрофой»

18 Сентября 2023 • 22:36 Комментировать
Валенсия
3:0
Атлетико М
окончен

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората поведал о том, в каком состоянии команда подходит к старту группового этапа Лиги чемпионов.

19 сентября «матрасники» начнут выступление в новом розыгрыше самого престижного еврокубка выездным матчем против римского «Лацио». В недавней встрече с «Валенсией», прошедшей в рамках Ла Лиги, коллектив Диего Симеоне потерпел сокрушительное поражение – 0:3.

«После игры с «Райо Вальекано» [7:0] казалось, что мы лучше всех в мире, а в следующей встрече с «Валенсией» случилась катастрофа. 

Поражения – это всегда неприятно, но мы сохраняем позитивный настрой. У нас сильная команда, мы не будем зацикливаться на неудаче. Нам необходимо наверстать упущенное в ближайших матчах», – цитирует TMW Морату.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Валенсия Атлетико Мадрид Альваро Мората Райо Вальекано
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