Карраско: «Очень благодарен «Атлетико», покидаю клуб с тяжёлым сердцем»

Новичок «Аль-Шабаба» Янник Карраско попрощался с мадридским «Атлетико».

30-летний бельгиец сменил «матрасников» на саудовский клуб в начале текущей недели. Стоимость трансфера оценивается в 15 млн евро.

«После нескольких лет в этом замечательном клубе пришло время перевернуть страницу и начать новую главу. В «Атлетико» я пережил много эмоциональных моментов, включая победы и поражения, улыбки и слёзы. Здесь я всегда чувствовал себя как дома. Я ухожу с тяжёлым сердцем, но очень благодарен за всё, что дал мне этот клуб. Наши пути расходятся, но опыт, полученный здесь, навсегда останется со мной. Желаю всего наилучшего. Обязательно продолжу следить за «Атлетико», – написал Карраско в социальных сетях.