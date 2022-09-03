Хоакин повторил абсолютный рекорд чемпионатов Испании

В матче четвертого тура испанского чемпионата «Бетис» сыграл в Мадриде с чемпионом Испании - «Реалом». Гости дали гранду бой, но все же потерпели поражение. На 72-1 минуте игры на поле на замену появился ветеран «Бетиса» Хоакин, который сыграл свой первый матч в сезоне и автоматически повторил рекорд испанского футбола по количеству сезонов в Примере.

Теперь он является сообладателем достижения вместе с Микелем Солером, который выступал за самые разные клубы, в том числе «Барселону» и «Реал», в период с 1983 по 2003 год. Что до Хоакина, то он начал карьеру еще когда Солер играл, в 1999 году он впервые сыграл за «Бетис» в испанской Примере.