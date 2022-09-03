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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоакин повторил абсолютный рекорд чемпионатов Испании

 
03 Сентября 2022 • 20:44 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:1
Бетис
окончен

В матче четвертого тура испанского чемпионата «Бетис» сыграл в Мадриде с чемпионом Испании - «Реалом». Гости дали гранду бой, но все же потерпели поражение. На 72-1 минуте игры на поле на замену появился ветеран «Бетиса» Хоакин, который сыграл свой первый матч в сезоне и автоматически повторил рекорд испанского футбола по количеству сезонов в Примере.

Теперь он является сообладателем достижения вместе с Микелем Солером, который выступал за самые разные клубы, в том числе «Барселону» и «Реал», в период с 1983 по 2003 год. Что до Хоакина, то он начал карьеру еще когда Солер играл, в 1999 году он впервые сыграл за «Бетис» в испанской Примере.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Хоакин Санчес Микель Солер
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Сентября 2022 в 20:53
Молодец... Блестящее достижение...
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окончен Мальорка 1:1 Жирона 2.15 3.15 3.70
окончен Реал Мадрид 2:1 Бетис 1.42 5.10 6.70
Идет 73 минута Реал Сосьедад 1:1 Атлетико М 2.95 3.10 2.55
03.09  22:00 Севилья ... Барселона 4.60 3.65 1.77
04.09  15:00 Осасуна ... Райо Вальекано 2.00 3.05 4.40
04.09  17:15 Атлетик Б ... Эспаньол 1.55 3.95 6.40
04.09  19:30 Вильярреал ... Эльче 1.35 4.90 9.50
04.09  22:00 Валенсия ... Хетафе 1.90 3.25 4.60
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