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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» разобрался с «Бетисом» в споре лидеров

 
03 Сентября 2022 • 19:12 Комментировать (3)
Реал Мадрид
2:1
Бетис
окончен

В четвёртом туре Ла Лиги встретились лидеры, «Реал» и «Бетис». Давид Алаба в дебюте бросил в отрыв Винисиуса Жуниора, который перебросил замершего голкипера. В ответ Борха Иглесиас продлил полет мяча из аута, и неприкрытый Серхио Каналес расстрелял ворота бывшей команды. Тут же Винисиус пробил рядом с перекладиной, а попытка Орельена Чуамени была чудом парирована голкипером. В начале второго тайма Родриго едва не попал в ворота, а Карим Бензема чуть не подправил мяч. В середине 45-минутки Родриго добился своего, получив удобный пас от Федерико Вальверде - 2:1. Винисиус мог делать дубль, но в сложной ситуации не смог пробить, а Лука Модрич ударом со средней дистанции минимально промахнулся.

«Реал» по-прежнему не играет всухую, но забивает больше противника и лидирует.

Протокол игры  
Реал Мадрид2:1Бетис
(1:0) Винисиус Жуниор9'  
  17'Каналес Серхио (1:1)
(2:1) Родриго65'  
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль 90' (Рюдигер Антонио ( 90') Милитао ЭдерАлаба ДавидМенди ФерланМодрич Лука 80' (Себальос Дани ( 80') Чуамени ОрельенКамавинга Эдуардо 63' (Вальверде Федерико ( 63') Родриго 80' (Кроос Тони ( 80') Бензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Начо ФернандесВаскес ЛукасДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисАсенсио Марко
Силва РуиСабали Юссуф 71' (Хоакин Санчес ( 71') Луис ФелипеГонсалес Эдгар  25'Морено АлексГидо РодригесГуардадо Андрес 71' (Руибаль Айтор ( 71') Каналес СерхиоФекир Набиль 11' (Энрике Луис ( 11') Хуанми Мигель 71' (Виллиан Жозе ( 71') Иглесиас Борха
Запасные: Миранда ХуанМартин ДаниэльВиктор РуисМорон ЛоренцоМонтойя МартинРодри РодригоБраво Клаудио
03 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Комментарии (3)
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Alex1972
03 Сентября 2022 в 19:37
Неплохо..
Misha_diablo_football
03 Сентября 2022 в 19:25
такими темпами Реал снова будет чемпионом, соперников на пути к титулу Ла-лиги пока что не предвидеться...
NOBODY
03 Сентября 2022 в 19:14
ну вот вам и Родриго...один из лучших на поле был!!!
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окончен Мальорка 1:1 Жирона 2.15 3.15 3.70
окончен Реал Мадрид 2:1 Бетис 1.42 5.10 6.70
Идет 4 минута Реал Сосьедад 0:0 Атлетико М 2.95 3.10 2.55
03.09  22:00 Севилья ... Барселона 4.60 3.65 1.77
04.09  15:00 Осасуна ... Райо Вальекано 2.00 3.05 4.40
04.09  17:15 Атлетик Б ... Эспаньол 1.55 3.95 6.40
04.09  19:30 Вильярреал ... Эльче 1.35 4.90 9.50
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