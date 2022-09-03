«Реал» разобрался с «Бетисом» в споре лидеров

В четвёртом туре Ла Лиги встретились лидеры, «Реал» и «Бетис». Давид Алаба в дебюте бросил в отрыв Винисиуса Жуниора, который перебросил замершего голкипера. В ответ Борха Иглесиас продлил полет мяча из аута, и неприкрытый Серхио Каналес расстрелял ворота бывшей команды. Тут же Винисиус пробил рядом с перекладиной, а попытка Орельена Чуамени была чудом парирована голкипером. В начале второго тайма Родриго едва не попал в ворота, а Карим Бензема чуть не подправил мяч. В середине 45-минутки Родриго добился своего, получив удобный пас от Федерико Вальверде - 2:1. Винисиус мог делать дубль, но в сложной ситуации не смог пробить, а Лука Модрич ударом со средней дистанции минимально промахнулся.

«Реал» по-прежнему не играет всухую, но забивает больше противника и лидирует.