Анчелотти рассказал о своих планах на Азара и Асенсио

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о перспективах Эдена Азара и Марко Асенсио.

Оба атакующих футболиста испытывают трудности с попаданием в стартовый состав «сливочных», а испанец даже хотел сменить клуб этим летом.

В сегодняшнем поединке Ла Лиги против «Бетиса» команда Анчелотти победила 2:1, но Азар и Асенсио так и остались на скамейке запасных.

«Трудно сказать, сколько игровых минут будет отведено Азару и Асенсио в этом сезоне. Я знаю, что при случае могу рассчитывать на обоих, и этого достаточно. Сегодняшние замены были направлены на укрепление центра. Нет необходимости выпускать Азара или Асенсио, если команда ведёт в счёте», – цитирует AS итальянского наставника.