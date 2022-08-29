В «Реале» больше не верят в Азара

В «Реале» разочарованы игрой 31-летнего вингера Эдена Азара, сообщает Marca.

По информации источника, в испанском клубе считают, что лучшая форма Азара осталась позади и уже не верят в то, что бельгийцу удастся её вернуть. При этом отмечается, что в «Реале» ценят желание футболиста выступать в составе «сливочных», но продать игрока нынешним летом всё равно бы не получилось, так как в «королевский» клуб не поступило ни одного предложения.

Напомним, что Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за 115 миллионов евро. С тех игрок сборной Бельгии провёл в составе «сливочных» 68 матчей, забив шесть голов и отдав 10 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает опытного футболиста в 12 миллионов евро.