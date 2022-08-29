Бензема: «Золотой мяч» — моя мечта с детства»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о своих шансах выиграть самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе «Золотой мяч».

«Посмотрим, что произойдёт, нужно дождаться голосования. «Золотой мяч» — моя места с детства. Сейчас я не так далёк от её осуществления», — цитирует Бензема GFFN.

Напомним, что церемония вручения награды состоится 17 октября в Париже.

В минувшем сезоне Бензема выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В общей сложности 34-летний француз провёл в составе «сливочных» 46 матчей, забив 44 гола и отдав 15 результативных передач.

Напомним, что с 15 мячами в своём активе Бензема стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.