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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема: «Золотой мяч» — моя мечта с детства»

 
29 Августа 2022 • 11:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
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03.09 17:15

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о своих шансах выиграть самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе «Золотой мяч».

«Посмотрим, что произойдёт, нужно дождаться голосования. «Золотой мяч» — моя места с детства. Сейчас я не так далёк от её осуществления», — цитирует Бензема GFFN.

Напомним, что церемония вручения награды состоится 17 октября в Париже.

В минувшем сезоне Бензема выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В общей сложности 34-летний француз провёл в составе «сливочных» 46 матчей, забив 44 гола и отдав 15 результативных передач.

Напомним, что с 15 мячами в своём активе Бензема стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Золотой Мяч
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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