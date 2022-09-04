Анчелотти рассказал о трудностях «Реала» в матче с «Бетисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над севильским «Бетисом» в матче четвертого тура Ла Лиги.

«У «Реала» выдался хороший старт. Игра с «Бетисом» была очень непростой. Мы имели проблемы с возвратом мяча, ведь соперник очень хорошо действовал в обороне. Нам часто не хватало последней передачи во множестве голевых моментов. Команде было трудно, поскольку соперник показал хороший футбол», - приводит слова наставника AS.

После четырех сыгранных туров «сливочные» с 12 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании.

Следующий матч «Реал» сыграет против «Селтика» в Лиге чемпионов 6 сентября.