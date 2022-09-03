Легенда мадридского «Реала» Марсело продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Греческий клуб официально подтвердил подписание контракта со знаменитым бразильцем. Как и сообщалось ранее, Марсело заключил с клубом из Пирея соглашение, рассчитанное на один год и предусматривающее возможность продления на дополнительный сезон.

Выступая за «Реал» на протяжении более чем 15 лет, Марсело отыграл больше 500 матчей и пять раз становился победителем Лиги чемпионов. В прошедшей кампании левый защитник провёл 18 матчей за «сливочных» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.