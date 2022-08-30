Мадридский «Реал» арендовал 17-летнего нападающего «Байера» Икера Браво, сообщает официальный сайт леверкузенского клуба.

Как сообщает As, молодой футболист будет выступать за «Кастилью» (резервную команду «сливочных») до конца текущего сезона. Затем «Реал» сможет выкупить Браво за 6 миллионов евро.

Отметим, что форвард является воспитанником «Барселоны», но не провёл за основную команду каталонцев ни одной официальной игры.

В минувшем сезоне игрок провёл за первую команду «Байера» один матч, не отметившись в нём результативными действиями. Также Браво принял участие в 14 встречах молодёжной команды, забив в них семь голов.