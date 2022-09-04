«Реал» впервые за шесть лет стартовал в Ла Лиге с четырёх побед

Мадридский «Реал» успешно стартовал в новом розыгрыше чемпионата Испании. Подопечные Карло Анчелотти одержали победы над «Альмерией», «Бетисом», «Эспаньолом» и «Сельтой».

Впервые с сезона-2016/2017 «королевский клуб» одержал четыре «виктории» на старте сезона. В тот период «сливочных» возглавлял французский специалист Зинедин Зидан. По итогам того сезона «Реал» стал чемпионом страны.

Мадридцы с 12 набранными очками лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на два балла.

В пятом туре Ла Лиги команда Анчелотти примет «Мальорку» на «Сантьяго Бернабеу».