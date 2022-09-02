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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвалью подписал новый контракт с «Бетисом» официально

 
02 Сентября 2022 • 10:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
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03.09 17:15

Полузащитник Вилльям Карвалью продлил соглашение с «Бетисом». «Зелёно-белые» официально объявили о том, что португалец подписал новый контракт до 2026 года.

Напомним, что этим летом Карвалью мог сменить клубную прописку. Футболист находился в шорт-листе таких клубов, как «Ноттингем Форест» и «Монца», но трансфер Вилльяма так и не состоялся.

В 2016 году Карвалью стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. Полузащитник является воспитанником лиссабонского «Спортинга».

Футболист выступает за «Бетис» с 2018 года. В прошлом сезоне Карвалью выиграл с клубом Кубок Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Вилльям Карвалью
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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