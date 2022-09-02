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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» предложит Модричу новый контракт

 
02 Сентября 2022 • 16:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
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Через 23 ч. 53 мин.

Трансферное окно закрылось, но «Реал» будет продолжать работать, в том числе над продлением контрактов с ведущими футболистами. Как сообщает на своих страницах испанская Marca, мадридский клуб предложит новый трудовой договор полузащитнику Луке Модричу. Как на это отреагирует хорват, которому через неделю исполнится 37 лет, пока неизвестно.

Также «сливочные» рассчитывают продлить трудовое соглашение с Каримом Бензема, но здесь проблем не будет. Новый контракт с французом, считающимся главным претендентом на получение «Золотого мяча», считается само собой разумеющимся событием.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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