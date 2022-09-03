Романо: «Марсело – игрок «Олимпиакоса»

Знаменитый инсайдер сообщил о договорённости между Марсело и греческим «Олимпиакосом».

Ранее испанские СМИ сообщили о приближающемся переезде 34-летнего бразильца в Грецию, и теперь сведения подтвердил Фабрицио Романо. По его информации, Марсело полностью согласовал с «Олимпиакосом» условия контракта в формате 1+1. Официально о сделке будет объявлено уже совсем скоро.

Марсело выступал за мадридский «Реал» с 2007 по текущий год, после чего стал свободным агентом. Ранее опытный латераль был связан с возможным переходом в итальянский «Лацио» и французскую «Ниццу», а также фигурировал в списке интересов испанских коллективов.