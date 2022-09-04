​Анчелотти: «Родриго для меня особенный нападающий»

В субботу «Реал» обыграл на своём поле «Бетис» со счётом 2:1. Автором победного гола стал бразильский форвард мадридской команды Родриго. После игры футболиста похвалил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Для меня он особенный нападающий, потому что он способен играть на всех позициях. Он быстр, умён без мяча, эффективен в ситуациях один на один. Он больше не учится – теперь он игрок «Реала» во всех смыслах», - высказался Анчелотти, чьи слова приводит на своих страницах портал Goal.com.

Следующий матч «Реал» проведёт 6 сентября. Команда Карло Анчелотти сыграет в гостях у «Селтика» в Лиге чемпионов.