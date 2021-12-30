Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Трансферная революция в «Барселоне»: кого купит клуб, помимо Феррана Торреса

30 Декабря 2021 • 09:51 Комментировать
Гранада
...
Барселона
08.01 20:30

Несмотря на финансовые проблемы, каталонцы не намерены сидеть сложа руки. «Барселона» уже оформила крупную покупку, хотя трансферное окно будет открыто лишь через несколько дней. 28 декабря «сине-гранатовые» объявили о трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса. «Горожане» получили за 21-летнего футболиста 55 млн евро и ещё 10 млн могут получить в качестве бонусов. Похоже, трансфер Торреса, подписание свободного агента Дани Алвеса и завершение карьеры Серхио Агуэро – это лишь начало перестановок в составе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о футболистах, которые могут усилить «Барсу», и где каталонцы возьмут деньги на трансферы.

Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд)

Трансферная стоимость: 150 млн евро

«Сине-гранатовые» намерены подписать топового форварда. Приоритетной целью для «Барсы» является 21-летний норвежец Эрлинг Холанд. «Барселона» понимает, что сделку будет сложно осуществить из-за финансовых запросов футболиста. В то же время президент каталонского клуба Жоан Лапорта буквально помешан на приобретении норвежца. В Каталонии опасаются, что летом «Реал» может заполучить Мбаппе и Холанна. Эти игроки вместе с Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором могут сделать атаку «Реала» лучшей в мире. Лапорта намерен не допустить переезд норвежца в Мадрид.

Карим Адейеми («РБ Зальцбург»)

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Несмотря на серьёзные намерения относительно Холланда, каталонцы имеют и альтернативные варианты на позицию форварда. В списке кандидатов есть Душан Влахович из «Фиорентины», однако больше «Барса» хочет Карима Адейеми из «РБ Зальцбург». Немцу всего лишь 19 лет, он мастеровит, и цена на него не заоблачная. Правда, и в этом случае «Барселона» – не фаворит для форварда. Дортмундская «Боруссия» близка к подписанию Адейеми, но Лапорта всё ещё рассчитывает перехватить молодого нападающего.

Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед»)

Трансферная стоимость: 4 млн евро

«Барселона» уже практически договорилась с «МЮ» о трансфере Кавани, однако после завершения сделки по Торресу «сине-гранатовые» сомневаются в необходимости покупки уругвайца. Эдинсон намерен остаться в Европе и требует от «Барсы» быстрее принимать решение, ведь форварду уже 34 года, а в таком возрасте найти команду не так уж и просто. В случае если «Барселона» будет долго думать, футболист может принять предложение «Коринтианса», который пообещал такую же зарплату, как в Манчестере.

Андреас Кристенсен («Челси»)

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Каталонцы намерены усиливать не только атаку, но и оборону. Была договорённость с «Челси» относительно защитника Кристенсена, но в Каталонии надеются, что всё же удастся заполучить Маттейса де Лигта из «Ювентуса». Проблема в том, что с Маттейсом в Турине тоже не хотят прощаться. Кристенсен планирует определиться со своим будущим в ближайшее время. Датчанин хочет играть за «Барсу», но и «Челси» предлагает ему новый контракт. Несколько предложений лондонского клуба были отклонены. Футболист ждёт только решения «Барсы».

Сесар Аспиликуэта («Челси»)

Трансферная стоимость: 11 млн евро

Ещё один защитник «Челси», который входит в сферу интересов «Барселоны». 32-летний испанский защитник намерен вернуться на родину, несмотря на статус капитана «Челси». Как и Кристенсен, Аспиликуэта отклоняет предложения «синих». Однако «Барселона» не спешит с покупкой. Ценник на Сесара всего 11 млн, но есть возможность подписать футболиста летом. Очевидно, Аспиликуэта – не приоритетная цель, а поэтому его трансфер возможен лишь в том случае, если не удастся подписать других игроков. Скорее всего, Сесар окажется в Каталонии только летом.

Хосе Гайя («Валенсия»)

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Контракт с «Валенсией» заканчивается только через полтора года. «Барсе» нужен левый защитник прямо сейчас, поэтому уже зимой возможен переход за солидную сумму. В подписании 26-летнего игрока лично заинтересованы главный тренер Хави и директор Матеу Алемани.

Реклама


Финансовые сложности и небольшой потолок зарплат в Ла Лиге вынуждают «Барсу» продавать своих игроков. Лишь в таком случае можно рассчитывать на усиление. «Сине-гранатовые» хотят избавиться от балласта – футболистов с большими зарплатами, вечно травмированных и резервистов. В Каталонии объявили, что больше не рассчитывают на Филиппе Коутиньо, Нето, Самуэля Юмтити, Серджиньо Деста и арендованного у «Севильи» Люка де Йонга.

Владислав АВРАМЕНКО

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сесар Аспиликуэта Эдинсон Кавани Хосе Гайя Андреас Кристенсен Эрлинг Холанн Карим Адейеми
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ГРАНАДА БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Декабря
09:57 · Италия. Серия А
Хави нашёл нового форварда для «Барселоны»
09:31 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет бесплатно подписать защитника сборной Германии
08:23 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» предложит 20 млн евро за футболиста «Барселоны» 2
00:38 · Испания. Ла Лига
​Близкий к Дембеле источник: «Барселона» сказала, что на продление контракта нет денег - они хотят Холанна» 1
00:12 · Испания. Ла Лига
​Дембеле не продлит контракт с «Барселоной» 3 слухи
29 Декабря
21:42 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» подписывает 17-летнего форварда 1
20:40 · Испания. Ла Лига
​Коронавирус атакует: В Испании снова ограничили пропускную способность стадионов
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал Сосьедад» навяжет конкуренцию «Барселоне» в борьбе за Хуана Мату слухи
19:33 · Испания. Ла Лига
Милитао: «Анчелотти – тот человек, который придал мне уверенности»
19:25 · Россия. Премьер-лига
«Не знаю этого футболиста»: Агент Модрича заявил, что не помогал оформлять трансфер Захаряна в «Реал» 1
18:22 · Испания. Ла Лига
В «Реале» ещё четыре новых случая коронавируса, Анчелотти остался без Куртуа и Винисиуса
17:46 · Испания. Ла Лига
«Испания туда же»: Четыре футболиста «Валенсии» заразились COVID-19
15:03 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» и «Барселона» могут запросить у Ла Лиги перенести матч из-за коронавируса
13:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила ещё о трёх потерях из-за коронавируса
12:56 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отдать Юмтити в аренду турецкому гранду
Все новости
Рекомендуем