Трансферная революция в «Барселоне»: кого купит клуб, помимо Феррана Торреса

Несмотря на финансовые проблемы, каталонцы не намерены сидеть сложа руки. «Барселона» уже оформила крупную покупку, хотя трансферное окно будет открыто лишь через несколько дней. 28 декабря «сине-гранатовые» объявили о трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса. «Горожане» получили за 21-летнего футболиста 55 млн евро и ещё 10 млн могут получить в качестве бонусов. Похоже, трансфер Торреса, подписание свободного агента Дани Алвеса и завершение карьеры Серхио Агуэро – это лишь начало перестановок в составе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о футболистах, которые могут усилить «Барсу», и где каталонцы возьмут деньги на трансферы.

Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд)

Трансферная стоимость: 150 млн евро

«Сине-гранатовые» намерены подписать топового форварда. Приоритетной целью для «Барсы» является 21-летний норвежец Эрлинг Холанд. «Барселона» понимает, что сделку будет сложно осуществить из-за финансовых запросов футболиста. В то же время президент каталонского клуба Жоан Лапорта буквально помешан на приобретении норвежца. В Каталонии опасаются, что летом «Реал» может заполучить Мбаппе и Холанна. Эти игроки вместе с Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором могут сделать атаку «Реала» лучшей в мире. Лапорта намерен не допустить переезд норвежца в Мадрид.

Карим Адейеми («РБ Зальцбург»)

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Несмотря на серьёзные намерения относительно Холланда, каталонцы имеют и альтернативные варианты на позицию форварда. В списке кандидатов есть Душан Влахович из «Фиорентины», однако больше «Барса» хочет Карима Адейеми из «РБ Зальцбург». Немцу всего лишь 19 лет, он мастеровит, и цена на него не заоблачная. Правда, и в этом случае «Барселона» – не фаворит для форварда. Дортмундская «Боруссия» близка к подписанию Адейеми, но Лапорта всё ещё рассчитывает перехватить молодого нападающего.

Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед»)

Трансферная стоимость: 4 млн евро

«Барселона» уже практически договорилась с «МЮ» о трансфере Кавани, однако после завершения сделки по Торресу «сине-гранатовые» сомневаются в необходимости покупки уругвайца. Эдинсон намерен остаться в Европе и требует от «Барсы» быстрее принимать решение, ведь форварду уже 34 года, а в таком возрасте найти команду не так уж и просто. В случае если «Барселона» будет долго думать, футболист может принять предложение «Коринтианса», который пообещал такую же зарплату, как в Манчестере.

Андреас Кристенсен («Челси»)

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Каталонцы намерены усиливать не только атаку, но и оборону. Была договорённость с «Челси» относительно защитника Кристенсена, но в Каталонии надеются, что всё же удастся заполучить Маттейса де Лигта из «Ювентуса». Проблема в том, что с Маттейсом в Турине тоже не хотят прощаться. Кристенсен планирует определиться со своим будущим в ближайшее время. Датчанин хочет играть за «Барсу», но и «Челси» предлагает ему новый контракт. Несколько предложений лондонского клуба были отклонены. Футболист ждёт только решения «Барсы».

Сесар Аспиликуэта («Челси»)

Трансферная стоимость: 11 млн евро

Ещё один защитник «Челси», который входит в сферу интересов «Барселоны». 32-летний испанский защитник намерен вернуться на родину, несмотря на статус капитана «Челси». Как и Кристенсен, Аспиликуэта отклоняет предложения «синих». Однако «Барселона» не спешит с покупкой. Ценник на Сесара всего 11 млн, но есть возможность подписать футболиста летом. Очевидно, Аспиликуэта – не приоритетная цель, а поэтому его трансфер возможен лишь в том случае, если не удастся подписать других игроков. Скорее всего, Сесар окажется в Каталонии только летом.

Хосе Гайя («Валенсия»)

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Контракт с «Валенсией» заканчивается только через полтора года. «Барсе» нужен левый защитник прямо сейчас, поэтому уже зимой возможен переход за солидную сумму. В подписании 26-летнего игрока лично заинтересованы главный тренер Хави и директор Матеу Алемани.

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Финансовые сложности и небольшой потолок зарплат в Ла Лиге вынуждают «Барсу» продавать своих игроков. Лишь в таком случае можно рассчитывать на усиление. «Сине-гранатовые» хотят избавиться от балласта – футболистов с большими зарплатами, вечно травмированных и резервистов. В Каталонии объявили, что больше не рассчитывают на Филиппе Коутиньо, Нето, Самуэля Юмтити, Серджиньо Деста и арендованного у «Севильи» Люка де Йонга.

Владислав АВРАМЕНКО