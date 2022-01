Дани Алвес установит новый рекорд «Барселоны»

Дани Алвес выйдет в стартовом составе «Барселоны» в матче против «Гранады» и, таким образом, установит новый рекорд каталонского клуба. Бразилец станет самым возрастным игроком, выходившим на поле в матче Ла Лиги в футболке каталонского суперклуба. В настоящий момент ему - 38 лет и 247 дней. Таким образом, он превзошел Пинто, который провел свой последний матч за «Барсу» в возрасте 38 лет 190 дней 17 мая 2014 года.

Ранее Дани Алвес уже выступал за «блауграну» - это было в период с 2008 по 2016 год. За это время он провел в общей сложности 247 матчей, забив в них четырнадцать мячей.

