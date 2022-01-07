​Три игрока «Барселоны» возобновили тренировки, выздоровев от COVID-19

Три футболиста «Барселоны» возобновили тренировочные занятия после выздоровления от COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. Отрицательные тесты на коронавирус сдали Серджино Дест, Гави и Алехандро Бальде.

Также «Барселона» проинформировала общественность о том, что защитник Рональд Араухо перенёс операцию после перелома двух костей руки. Сроки восстановления 22-летнего уругвайца не называются.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в субботу, 8 января. Команда Хави проведёт гостевой поединок чемпионата Испании против «Гранады».