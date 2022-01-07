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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Три игрока «Барселоны» возобновили тренировки, выздоровев от COVID-19

07 Января 2022 • 15:01 Комментировать
Гранада
...
Барселона
4.50 3.90 1.77
08.01 20:30

Три футболиста «Барселоны» возобновили тренировочные занятия после выздоровления от COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба. Отрицательные тесты на коронавирус сдали Серджино Дест, Гави и Алехандро Бальде.

Также «Барселона» проинформировала общественность о том, что защитник Рональд Араухо перенёс операцию после перелома двух костей руки. Сроки восстановления 22-летнего уругвайца не называются.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в субботу, 8 января. Команда Хави проведёт гостевой поединок чемпионата Испании против «Гранады».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо Серджино Дест Алехандро Бальде Гави
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ГРАНАДА БАРСЕЛОНА
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