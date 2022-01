Тер Штеген проводит 200-й матч в Ла Лиге с «Барселоной»

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген проводит свой 200-й матч в Ла Лиге за каталонский суперклуб. Юбилейным для тер Штегена стала встреча с занимающей тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата «Гранадой». Теперь тер Штеген занимает четвертое место среди немецких игроков по общему количеству матчей в Ла Лиге.

Впереди лишь легендарный Бернд Шустер, успевший поиграть и в «Барселоне», и в «Реале», и в «Атлетико» - у него 316 матчей, а также Тони Кроос (228) и Ули Штилике (215).

Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года, ранее он защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии».

