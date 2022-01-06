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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» впервые при Хави выиграла два матча подряд

06 Января 2022 • 00:06 Комментировать
Гранада
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Барселона
4.70 4.00 1.72
08.01 20:30

«Барселона» с огромным трудом переиграла представителя третьей лиги Испании «Линарес» в 1/16 финала Кубка страны, минимально уступая в счете к 63-й минуте. Таким образом, каталонцам впервые при новом главном тренере Хави Эрнандесе удалось выдать серию из двух побед подряд.

Пару дней назад «сине-гранатовые» в практически идентичном в игровом плане поединке сумели одолеть «Мальорку» в рамках Ла Лиги. Стоит отметить, что эти две встречи «Барселона» проводила не в оптимальном составе из-за вспышки коронавируса.

К тому же, команда смогла не проиграть уже в пятом матче кряду. Благодаря этому, испанский гранд слегка улучшил свое положение в турнирной таблице местного первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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ГРАНАДА БАРСЕЛОНА
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