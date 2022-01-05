Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Саншеш интересен «Барселоне»

05 Января 2022 • 21:50 Комментировать
Линарес
1:0
Барселона
1-й тайм

Недавно сменившая главного тренера «Барселона» - один из самых активных клубов на трансферном рынке, проблемы с составом вынуждают каталонцев искать пути его усиления.

Сейчас в сферу интересов каталонского суперклуба попал португалец Ренату Саншеш, который в последнее время выступает в «Лилле». Ярко проявив себя на Евро-2016, Саншеш, тем не менее, не сумел закрепиться в «Баварии» и покинул клуб, пройдя сперва через аренду в «Суонси».

Став между делом чемпионом Франции с «Лиллем», Саншеш напомнил о себе, в результате чего попал на радар каталонцев, нуждающихся в мощном полузащитнике таранного типа. Об этом сообщает Eleven Portugal.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лилль Ренату Саншеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛИНАРЕС БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
21:50 · Испания. Ла Лига
Саншеш интересен «Барселоне»
21:23 · Испания. Кубок
Дани Алвес впервые сыграет за «Барселону» после возвращения
21:00 · Испания. Кубок
«Линарес» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
20:00 · Испания. Кубок
Черышев на 90-й минуте принёс победу «Валенсии» в кубковом матче
18:12 · Англия. Премьер-лига
​Агент Коутиньо контактирует с «Астон Виллой»
13:29 · Испания. Ла Лига
Неймар хочет устроить трансфер Коутиньо в «ПСЖ» 1
11:14 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, почему Бэйл не играет за «Реал»
10:21 · Испания. Ла Лига
Хави - о контракте Дембеле: «Это не зависит от меня, ждём решения игрока» 1
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ливерпуля»
09:35 · Италия. Серия А
Пьянич советует Морате хорошо подумать, прежде чем переходить в «Барселону»
08:56 · Испания. Ла Лига
Анчелотти задали вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»
08:27 · Испания. Ла Лига
Дест отказывается уходить из «Барселоны»
08:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал условия, при каких подпишет Коутиньо 1
00:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует сократить зарплату Роберто, чтобы зарегистрировать Феррана Торреса 1
00:12 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» Лапорта сдал положительный тест на коронавирус
Все новости
Рекомендуем