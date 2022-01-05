Саншеш интересен «Барселоне»

Недавно сменившая главного тренера «Барселона» - один из самых активных клубов на трансферном рынке, проблемы с составом вынуждают каталонцев искать пути его усиления.

Сейчас в сферу интересов каталонского суперклуба попал португалец Ренату Саншеш, который в последнее время выступает в «Лилле». Ярко проявив себя на Евро-2016, Саншеш, тем не менее, не сумел закрепиться в «Баварии» и покинул клуб, пройдя сперва через аренду в «Суонси».

Став между делом чемпионом Франции с «Лиллем», Саншеш напомнил о себе, в результате чего попал на радар каталонцев, нуждающихся в мощном полузащитнике таранного типа. Об этом сообщает Eleven Portugal.