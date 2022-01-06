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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» рассказала о травмах де Йонга и Араухо, уругвайцу нужна операция

06 Января 2022 • 15:24 Комментировать
Гранада
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Барселона
4.70 4.00 1.72
08.01 20:30

На официальном сайте «Барселоны» была размещена информация о состоянии защитника Рональда Араухо и полузащитника Френки де Йонга. В среду вечером игроки были заменены по ходу поединка против «Линареса» в Кубке Испании.

Араухо получил перелом двух пястных костей правой руки. В пятницу, 7 января, футболист перенесёт хирургическое вмешательство.

У де Йонга, в свою очередь, было выявлено растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. Сроки восстановления голландского футболиста не называются.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Линарес» на выезде со счётом 2:1 и пробилась в следующую стадию национального кубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг Рональд Араухо
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ГРАНАДА БАРСЕЛОНА
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