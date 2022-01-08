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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сдала в аренду «Гранаде» Алекса Кольядо

08 Января 2022 • 00:25 Комментировать
Гранада
...
Барселона
4.50 3.90 1.77
Через 18 ч. 22 мин.

«Барселона» сдала в аренду «Гранаде» Алекса Кольядо - он будет защищать цвета «Гранады» до конца текущего сезона. Об этом сообщает официальный «Твиттер» каталонского суперклуба.

Кольядо является воспитанником «Барсы» - он присоединился к нему в 2010 году, когда ему было всего лишь 11 лет. Он провел 83 матча за «Барселону Б» и даже успел побывать ее капитаном, забив в общей сложности восемнадцать голов.

«Гранада» занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги и свой следующий матч проведет как раз против «Барселоны». Встреча состоится уже в ближайшую субботу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гранада Алекс Кольядо
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08.01  20:30 Гранада ... Барселона 4.50 3.90 1.77
08.01  23:00 Реал Мадрид ... Валенсия 1.37 5.40 9.00
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