«Барселона» сдала в аренду «Гранаде» Алекса Кольядо - он будет защищать цвета «Гранады» до конца текущего сезона. Об этом сообщает официальный «Твиттер» каталонского суперклуба.

Кольядо является воспитанником «Барсы» - он присоединился к нему в 2010 году, когда ему было всего лишь 11 лет. Он провел 83 матча за «Барселону Б» и даже успел побывать ее капитаном, забив в общей сложности восемнадцать голов.

