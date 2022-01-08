«Барселона» подписала вингера «Айнтрахта»

Каталонская «Барселона» сообщила о трансфере 17-летнего вингера франкфуртского «Айнтрахта» Фабио Бланко. Контракт подписан до 2024 года.

В новом соглашении прописана внушительная сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

Бланко начнет выступления в «Барселоне Б», которая играет в третьей испанской лиге.

Фабио Бланко является воспитанником «Валенсии». Летом 2021-го перешел в «Айнтрахт», где в матчах молодежной Бундеслиги 8 раз появлялся на поле, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.