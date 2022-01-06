«Барселона» возобновила переговоры с Роберто по продлению контракта

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время может продлить контракт с каталонским клубом. В ближайшее время руководство «сине-гранатовых» проведет несколько встреч с агентом игрока, в ходе которых определится его будущее. По информации Marca, главный тренер каталонцев Хави ценит универсальность Роберто, и хотел бы сохранить его в команде.

Отметим, что контракт игрока с «Барселоной» заканчивается уже следующим летом. В этом сезоне защитник провел за команду 9 матчей в Ла Лиге, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.