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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» возобновила переговоры с Роберто по продлению контракта

06 Января 2022 • 23:14 Комментировать
Гранада
...
Барселона
4.70 4.00 1.72
08.01 20:30

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время может продлить контракт с каталонским клубом. В ближайшее время руководство «сине-гранатовых» проведет несколько встреч с агентом игрока, в ходе которых определится его будущее. По информации Marca, главный тренер каталонцев Хави ценит универсальность Роберто, и хотел бы сохранить его в команде.

Отметим, что контракт игрока с «Барселоной» заканчивается уже следующим летом. В этом сезоне защитник провел за команду  9 матчей в Ла Лиге, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Серхи Роберто
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ГРАНАДА БАРСЕЛОНА
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