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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» упустила победу над «Гранадой»

08 Января 2022 • 22:28 Комментировать (10)
Гранада
1:1
Барселона
окончен

«Барселона» провела очередной валидольный матч. Постепенно набирают форму переболевшие коронавирусом каталонцы, но каждая игра интригует до последнего. Ударов в створ сегодня почти не было ни с одной, ни с другой стороны, а забить удалось только Люку де Йонгу в начале каждого тайма. Если первую попытку не засчитали из-за офсайда, то удар после подачи Дани Алвеса едва не стал «трёхочковым». В концовке судья удалил Гави и пожалел Херарда Пике, а «Гранада» отыгралась после подачи углового и попытки Антонио Пуэртаса - 1:1.

Середняки снова не проиграли и не пустили «Барселону» на третье место.

Протокол игры  
Гранада 1:1 Барселона
    57' Де Йонг Люк (0:1)
(1:1) Пуэртас Антонио 89'    
Машимиану Луиш Кини Марин   84' (Бакка Карлос (   84'   90') Виктор Диаз   68' (Дуарте Домингуш (   68') Торренте Рауль Нева Карлос   84' (Эскудеро Серхио (   84') Пуэртас Антонио Милья Луис Гоналон Максим   31'   62' (Монторо Анхель (   62') Мачис Дарвин   68' (Кольядо Алекс (   68') Видаль Молина Суарес Луис III
Запасные: Этеки Ян Буцке Адриан Аарон Эскандель Руис Исма Абрам Луис Мончу Рамон Санчес Пепе
Тер Штеген Марк-Андре Алвес Даниэл Пике Херард   80' Гарсия Эрик   54' (Ленгле Клеман (   54'   56') Альба Жорди Гонсалес Нико Бускетс Серхио Гави   22'   80' Дембеле Усман   82' (Санс Альваро (   82') Де Йонг Люк   61' (Депай Мемфис (   61'   69') Ferran Jutgla   61' (Абдессамад Эззалзули (   61'   83')
Запасные: Бальде Алехандро Пуч Рикард Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Дест Серджино Нето Мурара Ахомач Илиас Мингеса Оскар
08 января. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Барселона Гранада
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
redwhite1959
08 Января 2022 в 22:53
Хави за короткое время УДАЛОСЬ с имеющейся обоймой игроков поставить достаточно надёжную игру в обороне. Но вот с атакой у команды - большие проблемы! В этой линии ЯВНО не хватает высококлассных игроков. И сегодняшний матч подтвердил это! "Крайки" гостей пытались обострять за счёт индивидуальных действий ситуацию на подступах к штрафной "Гранады", но мало что получалось - дефы хозяев достаточно легко справлялись и с Дембеле и с 29-м номером. Я подумал - если бы на месте этих ребят у "Барсы" были игроки уровня Мареза и Грилиша, то уже СЕЙЧАС каталонцы в Ла Лиге были бы на голову выше большинства команд, в том числе и "Гранады". Но что есть, то есть! И всё-таки - без технарей впереди "Барсе" будет тяжело взламывать организованную оборону. А потому - надо таковых искать...
Шарипов Тахир
08 Января 2022 в 23:12
О какой надежной игре в обороне идет речь? Это такая тонкая ирония с твоей стороны?! Да? Сегодняшний гол в ворота в Барсы (как впрочем и все последние) - это явная ошибка обороны, когда игрок Гранады совершенно один-одинешонок стоит без присмотра защитника Барсы и спокойно заколачивает мяч в ворота!!! Вот это и есть достаточно надежная игра в обороне?!!! У нас видимо разные понятия о том, что такое надежная игра в обороне!
Шарипов Тахир
08 Января 2022 в 23:20
В одном соглашусь с тобой. В онлайн трансляции этого матча я изложил схожие с твоими мысли, а конкретно следующие: А по игре, есть очень наглядное наблюдение и вывод - нет сейчас в Барсе забивного напа. Все те. что сейчас на поле типа Дембеле, Ютглы, Де Йонга - это какая-то жалкая пародия на стоящих нападающих. Такое впечатление, что Барса застыла в своем развитии очень давно и ничего не меняется. В каждой игре какая-то не очень внятная возня около штрафной площади соперника, заключающаяся в бесконечном перекатывании мяча и без создания хоть какой -то угрозы противнику. И так все 45 минут первого тайма. Как будто игроки не знают что им делать, не понимают, что суть игры в футбол - это забить гол в ворота противника.
Bathet30
08 Января 2022 в 22:50
Как там смотрится молодой коллектив Барселоны? Шансы есть ворваться в зону ЛЧ по итогам сезона?
pol-black
08 Января 2022 в 22:52
пока что очень небольшие (((
Vaisili0k
08 Января 2022 в 22:39
Барса может к Коутиньо в довесок, в Астон Виллу ещё и Гави докинуть. Такие бездумные костоломы в середняках АПЛ приветствуются...Напомнил мне Найджела де Йонга, тот тоже вместо того чтобы пытаться играть в футбол, больше был сосредоточен на том, чтобы соперникам было больно.
Шарипов Тахир
08 Января 2022 в 22:42
И чтобы соперников на поле было БОЛЬШЕ!
Vaisili0k
08 Января 2022 в 22:44
Это точно! Хави нужно с ним разъяснительную работу провести какую-то, ещё в первом тайме было видно, что Гави будет фолить, либо пока его не удалят, либо пока матч не закончится)
pol-black
08 Января 2022 в 22:37
пипец! куча тренерских ошибок от Хави. зачем было менять де Йонга, если у него шла игра? убрал бы сразу Дембеле, вот от него точно толку было мало. Депай тоже ничего не смог показать в атаке. Гави конечно накосячил (стиль игры у него такой), но потом команда просто враздрай пошла. не видно тренерской мысли ((( Алвес хорош! светлое пятно на чёрном полотне игры.
Шарипов Тахир
08 Января 2022 в 22:45
Ты подтвердил мысль, которую я тоже высказывал ранее, о том, что слишком много ставят на то, что тренером Барсы стал Хави. Честно говоря, я вообще не понимаю пока, чем игра при нем лучше игры, которая была при Кумане. Все также хреново. Не говоря уже о его явных ошибках в сегодняшнем матче, о которых ты написал. Кстати точно такие же детские ошибки он допускал и в прошедших играх. Грустно очень и печально!
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окончен Леванте 2:0 Мальорка 2.25 3.30 3.40
окончен Реал Сосьедад 1:0 Сельта 1.82 3.50 4.80
окончен Гранада 1:1 Барселона 4.80 3.95 1.74
Идет 45 минута Реал Мадрид 1:0 Валенсия 1.36 5.55 9.10
09.01  16:00 Райо Вальекано ... Бетис 2.50 3.53 2.75
09.01  18:15 Севилья ... Хетафе 1.60 3.60 7.00
09.01  20:30 Осасуна ... Кадис 1.78 3.30 5.60
09.01  20:30 Алавес ... Атлетик Б 3.80 3.45 2.02
09.01  23:00 Вильярреал ... Атлетико М 2.85 3.30 2.60
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