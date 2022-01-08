«Барселона» упустила победу над «Гранадой»

«Барселона» провела очередной валидольный матч. Постепенно набирают форму переболевшие коронавирусом каталонцы, но каждая игра интригует до последнего. Ударов в створ сегодня почти не было ни с одной, ни с другой стороны, а забить удалось только Люку де Йонгу в начале каждого тайма. Если первую попытку не засчитали из-за офсайда, то удар после подачи Дани Алвеса едва не стал «трёхочковым». В концовке судья удалил Гави и пожалел Херарда Пике, а «Гранада» отыгралась после подачи углового и попытки Антонио Пуэртаса - 1:1.
Середняки снова не проиграли и не пустили «Барселону» на третье место.
Протокол игры
|57' Де Йонг Люк (0:1)
|(1:1) Пуэртас Антонио 89'
Машимиану Луиш • Кини Марин 84' ( Бакка Карлос ( 84' ) • 90'Виктор Диаз 68' ( Дуарте Домингуш ( 68') • Торренте Рауль • Нева Карлос 84' ( Эскудеро Серхио ( 84') • Пуэртас Антонио • Милья Луис • Гоналон Максим 31' 62' ( Монторо Анхель ( 62') • Мачис Дарвин 68' ( Кольядо Алекс ( 68') • Видаль Молина • Суарес Луис III
Запасные: Этеки Ян • Буцке Адриан • Аарон Эскандель • Руис Исма • Абрам Луис • Мончу Рамон • Санчес Пепе
Тер Штеген Марк-Андре • Алвес Даниэл • Пике Херард • 80'Гарсия Эрик 54' ( Ленгле Клеман ( 54' ) • 56'Альба Жорди • Гонсалес Нико • Бускетс Серхио • Гави 22' • 80'Дембеле Усман 82' ( Санс Альваро ( 82') • Де Йонг Люк 61' ( Депай Мемфис ( 61' ) • 69'Ferran Jutgla 61' ( Абдессамад Эззалзули ( 61' ) 83'
Запасные: Бальде Алехандро • Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Дест Серджино • Нето Мурара • Ахомач Илиас • Мингеса Оскар
08 января. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
Бан пользователя