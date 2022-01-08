«Барселона» упустила победу над «Гранадой»

«Барселона» провела очередной валидольный матч. Постепенно набирают форму переболевшие коронавирусом каталонцы, но каждая игра интригует до последнего. Ударов в створ сегодня почти не было ни с одной, ни с другой стороны, а забить удалось только Люку де Йонгу в начале каждого тайма. Если первую попытку не засчитали из-за офсайда, то удар после подачи Дани Алвеса едва не стал «трёхочковым». В концовке судья удалил Гави и пожалел Херарда Пике, а «Гранада» отыгралась после подачи углового и попытки Антонио Пуэртаса - 1:1.

Середняки снова не проиграли и не пустили «Барселону» на третье место.