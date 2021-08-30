«Атлетико» может потерять Луиса Суареса

Мадридский «Атлетико» рискует лишиться наконечника своих атак. Уругвайский центрфорвард Луис Суарес получил повреждение по ходу вчерашнего поединка Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2) и был заменен на 70-й минуте.

Согласно сведениям пресс-службы «матрасников», 34-летний футболист травмировал заднюю поверхность бедра. В ближайшее время нападающий пройдет медицинское обследование, по результатам которого определится степень серьезности повреждения.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Испании Суарес принял участие в трех встречах, записав на свой счет один забитый мяч.