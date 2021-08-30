«Атлетико» чудом не проиграл «Вильярреалу», пропустив голы после всего двух ударов по своим воротам

Уникальный матч провели в третьем туре Ла Лиги «Атлетико» и «Вильярреал». «Матрасники» нанесли почти два десятка ударов по воротам, подали 15 угловых, но забили лишь раз (Луис Суарес) и едва не проиграли 1:2. Победа «субмарины» была бы тем более необычной тем, что команда Унаи Эмери нанесла всего два удара за 90 минут. Они на счету Мануэля Тригероса и Арно Даджумы. В последней атаке фортуна улыбнулась чемпиону, когда Аисса Манди поразил свои ворота - 2:2.

«Вильярреал» забил первые голы в сезоне и набрал три очка, у его соперника 7 баллов.