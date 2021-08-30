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Ла Лига

«Атлетико» чудом не проиграл «Вильярреалу», пропустив голы после всего двух ударов по своим воротам

30 Августа 2021 • 01:04 Комментировать
Атлетико М
2:2
Вильярреал
окончен

Уникальный матч провели в третьем туре Ла Лиги «Атлетико» и «Вильярреал». «Матрасники» нанесли почти два десятка ударов по воротам, подали 15 угловых, но забили лишь раз (Луис Суарес) и едва не проиграли 1:2. Победа «субмарины» была бы тем более необычной тем, что команда Унаи Эмери нанесла всего два удара за 90 минут. Они на счету Мануэля Тригероса и Арно Даджумы. В последней атаке фортуна улыбнулась чемпиону, когда Аисса Манди поразил свои ворота - 2:2.

«Вильярреал» забил первые голы в сезоне и набрал три очка, у его соперника 7 баллов.

Протокол игры  
Атлетико М 2:2 Вильярреал
    52' Тригерос Мануэль (0:1)
(1:1) Суарес Луис 56'    
    74' Данджума Арно (1:2)
(2:2) Манди Аисса 90'    
Облак Ян Савич Стефан Хименес Хосе   90'   88' (Лоди Ренан (   88') Эрмосо Марио   80' (Кондогбия Жоффрей (   80') Коке Хорхе Триппьер Киран Льоренте Маркос Лемар Тома   45'   80' (Кунья Матеус (   80') Карраско Янник   70' (Ньигес Сауль (   70') Суарес Луис   60'   70' (Де Пауль Родриго (   70'   85') Корреа Анхель   28'
Запасные: Врсалько Шиме Лекомт Бенжамен Камелло Серхио Giuliano Simeone Фелипе Аугусто IV
Рульи Херонимо   85' Фойт Хуан Альбиоль Рауль Манди Аисса Эступиньян Первис   63' (Коклен Франсис (   63') Пино Йереми   80' (Марио Гаспар (   80') Тригерос Мануэль Капу Этьен Морено Альберто   63' (Педраса Альфонсо (   63') Морено Херард   62' Диа Булайе   63' (Данджума Арно (   63')
Запасные: Йоргенсен Филип Пенья Рубен Куэнка Хорхе Иборра Висенте Иосифов Никита Асенхо Серхио Раба Даниэль Алькасер Пако
29 августа. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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Атлетико Мадрид Вильярреал
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окончен Райо Вальекано 4:0 Гранада 2.4 3.1 3.4
окончен Атлетико М 2:2 Вильярреал 1.9 3.4 5
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