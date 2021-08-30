«Атлетико» чудом не проиграл «Вильярреалу», пропустив голы после всего двух ударов по своим воротам

Уникальный матч провели в третьем туре Ла Лиги «Атлетико» и «Вильярреал». «Матрасники» нанесли почти два десятка ударов по воротам, подали 15 угловых, но забили лишь раз (Луис Суарес) и едва не проиграли 1:2. Победа «субмарины» была бы тем более необычной тем, что команда Унаи Эмери нанесла всего два удара за 90 минут. Они на счету Мануэля Тригероса и Арно Даджумы. В последней атаке фортуна улыбнулась чемпиону, когда Аисса Манди поразил свои ворота - 2:2.
«Вильярреал» забил первые голы в сезоне и набрал три очка, у его соперника 7 баллов.
Протокол игры
|Атлетико М
|2:2
|Вильярреал
|52' Тригерос Мануэль (0:1)
|(1:1) Суарес Луис 56'
|74' Данджума Арно (1:2)
|(2:2) Манди Аисса 90'
Облак Ян • Савич Стефан • Хименес Хосе 90' 88' ( Лоди Ренан ( 88') • Эрмосо Марио 80' ( Кондогбия Жоффрей ( 80') • Коке Хорхе • Триппьер Киран • Льоренте Маркос • Лемар Тома 45' 80' ( Кунья Матеус ( 80') • Карраско Янник 70' ( Ньигес Сауль ( 70') • Суарес Луис 60' 70' ( Де Пауль Родриго ( 70' ) • 85'Корреа Анхель 28'
Запасные: Врсалько Шиме • Лекомт Бенжамен • Камелло Серхио • Giuliano Simeone • Фелипе Аугусто IV
Рульи Херонимо • 85'Фойт Хуан • Альбиоль Рауль • Манди Аисса • Эступиньян Первис 63' ( Коклен Франсис ( 63') • Пино Йереми 80' ( Марио Гаспар ( 80') • Тригерос Мануэль • Капу Этьен • Морено Альберто 63' ( Педраса Альфонсо ( 63') • Морено Херард • 62'Диа Булайе 63' ( Данджума Арно ( 63')
Запасные: Йоргенсен Филип • Пенья Рубен • Куэнка Хорхе • Иборра Висенте • Иосифов Никита • Асенхо Серхио • Раба Даниэль • Алькасер Пако
29 августа. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).