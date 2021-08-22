«Атлетико» предлагал услуги Сауля грандам АПЛ

Несмотря на долгосрочный контракт Сауля Ньигеса с «Атлетико», в Мадриде не прочь выгодно расстаться со своим хавом.

Как информирует таблоид The Telegraph, чемпионы Испании нынешним летом были всерьёз заинтересованы в продаже своего основного игрока середины поля. По данным источника, услуги Сауля были предложены сразу трём потенциальным покупателям – «Челси», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».

Впрочем, никто из вышеназванных клубов не стал делать «Атлетико» официальных предложений по 26-летнему испанцу.

В ходе прошлой кампании Сауль Ньигес принял участие в 33 матчах Ла Лиги, забив всего два мяча.