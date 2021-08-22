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Англия. Премьер-лига

«Атлетико» предлагал услуги Сауля грандам АПЛ

22 Августа 2021 • 21:18 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Вильярреал
1.80 3.30 5.20
29.08 23:00
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Несмотря на долгосрочный контракт Сауля Ньигеса с «Атлетико», в Мадриде не прочь выгодно расстаться со своим хавом.

Как информирует таблоид The Telegraph, чемпионы Испании нынешним летом были всерьёз заинтересованы в продаже своего основного игрока середины поля. По данным источника, услуги Сауля были предложены сразу трём потенциальным покупателям – «Челси», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».

Впрочем, никто из вышеназванных клубов не стал делать «Атлетико» официальных предложений по 26-летнему испанцу.

В ходе прошлой кампании Сауль Ньигес принял участие в 33 матчах Ла Лиги, забив всего два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Сауль Ньигес
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Комментарии (1)
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Pol-black
22 Августа 2021 в 21:44
эх, поменяли бы его на Гриза. или на бембеле.
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окончен Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед 4.8 4.4 1.63
окончен Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 3.15 3.25 2.4
окончен Арсенал 0:2 Челси 4.3 3.8 1.8
23.08  22:00 Вест Хэм ... Лестер 2.6 3.5 2.6
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