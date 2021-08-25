Симеоне перешагнул порог в миллиард трансферных трат

Диего Симеоне вошёл в число шести тренеров в мире, которые потратили за карьеру более одного миллиарда евро на подписания игроков.

Трансфер Матеуса Куньи из «Герты» стал знаковым для «Эль Чоло». Подписание бразильского 22-летнего хавбека обошлось «матрасникам» в 26 миллионов евро. Таким образом, суммарные траты Диего Симеоне на новых игроков, как подсчитали специалисты из Transfermarkt, составили уже более миллиарда евро.

В элитном списке коучей, которые также перешагнули данный порог, значатся также Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти, Мануэль Пеллегрини и Массимилиано Аллегри.

Ранее аргентинский наставник «Атлетико» заявил, что клубу необходим ещё один нападающий.