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Симеоне перешагнул порог в миллиард трансферных трат

25 Августа 2021 • 23:04 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Вильярреал
1.80 3.30 5.20
29.08 23:00
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Диего Симеоне вошёл в число шести тренеров в мире, которые потратили за карьеру более одного миллиарда евро на подписания игроков.

Трансфер Матеуса Куньи из «Герты» стал знаковым для «Эль Чоло». Подписание бразильского 22-летнего хавбека обошлось «матрасникам» в 26 миллионов евро. Таким образом, суммарные траты Диего Симеоне на новых игроков, как подсчитали специалисты из Transfermarkt, составили уже более миллиарда евро.

В элитном списке коучей, которые также перешагнули данный порог, значатся также Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти, Мануэль Пеллегрини и Массимилиано Аллегри.

Ранее аргентинский наставник «Атлетико» заявил, что клубу необходим ещё один нападающий.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Матеус Кунья Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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JUMPER
25 Августа 2021 в 23:18
ну и куды нашим нищим клубам баротьси с такими диназаврами...))) так и будим в лаптях пинать калабка па полю...)))
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