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Бундеслига

Кунья близок к переходу в «Атлетико»

24 Августа 2021 • 19:27 Комментировать
Бавария
...
Герта
1.18 7.50 15.00
28.08 19:30
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Нападающий «Герты» Матеус Кунья может продолжить карьеру «Атлетико», передаёт журналист Sky Sports Макс Билефельд. По данным источника, трансфер бразильца обойдётся мадридцам в 30 миллионов евро.

Сообщается, что переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. О переходе игрока могут объявить уже в ближайшее время.

Напомним, что Кунья стал игроком «Герты» в 2020 году, перейдя из «РБ Лейпцига» за 18 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до середины 2025 года. В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей в Бундеслиге, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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Герта Атлетико Мадрид Матеус Кунья Трансферы футбола - лето 2021
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