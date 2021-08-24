Кунья близок к переходу в «Атлетико»

Нападающий «Герты» Матеус Кунья может продолжить карьеру «Атлетико», передаёт журналист Sky Sports Макс Билефельд. По данным источника, трансфер бразильца обойдётся мадридцам в 30 миллионов евро.

Сообщается, что переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. О переходе игрока могут объявить уже в ближайшее время.

Напомним, что Кунья стал игроком «Герты» в 2020 году, перейдя из «РБ Лейпцига» за 18 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до середины 2025 года. В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей в Бундеслиге, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.