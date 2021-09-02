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Ла Лига

Тренера «Атлетико» дисквалифицировали на три матча

02 Сентября 2021 • 18:48 Комментировать
Атлетико М
2:2
Вильярреал
окончен

Во время матча испанской Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Вильярреалом» в подтрибунном помещении произошла стычка, в ходе которой один из тренеров «матрасников» Томас Реноньес ударил ассистента Унаи Эмери.

Сегодня руководство лиги объявило, что Реноньес дисквалифицирован на три матча. Впрочем, помощник наставника «Вильярреала» тоже получил наказание на одну игру за провокативные действия.

Напомним, что встреча команд закончилась результативной ничьей, а «Атлетико» забил решающий гол на последней минуте поединка. Примечательно, что ранее в интервью изданию AS Эмери заявил, что после упущенной победы «полчаса бил ногой стену в раздевалке».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вильярреал Ла Лига
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